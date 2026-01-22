partite serie a guida alla 22esima giornata formazioni arbitri dove e quando vederle

La 22ª giornata di Serie A si avvia dopo la pausa per le competizioni europee. In questa guida troverai tutte le informazioni sulle partite in programma, le formazioni, gli arbitri e le modalità di visione. La giornata si apre con l’incontro tra Inter e Pisa, previsto per venerdì, offrendo un quadro completo delle sfide in programma per questa settimana.

Milano, 22 gennaio 2026 - Archiviati gli impegni nelle coppe europee, torna protagonista la Serie A, giunta alla 22° giornata, che verrà inaugurata dal testacoda fra Inter e Pisa, unico match in calendario per venerdì. Le altre big del campionato scendono in campo domenica, quando sono previsti due big match. Il primo, in ordine cronologico, andrà in scena a Torino, dove la Juventus ospiterà il Napoli. Il secondo si terrà a Roma, con i giallorossi a sfidare il Milan. Appuntamento interno per il Como, che attende il Torino, mentre il Bologna va a Genova e l' Atalanta accoglie il Parma. In chiave salvezza, occhio a Fiorentina-Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

