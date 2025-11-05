Europa League in tv | guida completa alla quarta giornata Partite orari e dove vederle

Roma, 5 novembre 2025 – Tutto pronto per la quarta giornata di Europa League, con l'Italia che sarà rappresentata dalla Roma e dal Bologna. Entrambe le squadre scenderanno in campo alle 21, alla caccia dei punti necessari per la qualificazione. I giallorossi sono a quota 3 lunghezze: per loro una vittoria (2-1 contro il Nizza ) e due sconfitte (0-1 contro il Lille e 1-2 contro il Vitktoria Plzen ). La vittoria, quindi, manca dalla prima giornata e dopo due passi falsi Soulé e compagni sono a caccia dei tre punti, per risalire la classifica e avvicinarsi ai primi otto posti, che garantiscono il passaggio diretto agli ottavi di finale.

