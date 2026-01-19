Parco dei Colli Tifatini | arriva l' appoggio del consigliere regionale

Il Parco dei Colli Tifatini, un'area naturale di grande valore ambientale, riceve il supporto del consigliere regionale Raffaele Aveta. Questa iniziativa mira a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale del territorio, promuovendo un equilibrio tra conservazione e sviluppo sostenibile. La collaborazione tra istituzioni e comunità rappresenta un passo importante per la gestione e la tutela del parco.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.