Parco dei Colli Tifatini | arriva l' appoggio del consigliere regionale
Il Parco dei Colli Tifatini, un'area naturale di grande valore ambientale, riceve il supporto del consigliere regionale Raffaele Aveta. Questa iniziativa mira a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale del territorio, promuovendo un equilibrio tra conservazione e sviluppo sostenibile. La collaborazione tra istituzioni e comunità rappresenta un passo importante per la gestione e la tutela del parco.
La costituzione del Parco dei Colli Tifatini trova il sostegno del consigliere regionale Raffaele Aveta. L'esponente del Movimento 5 Stelle appoggia l'iniziativa dei commissari straordinari del Comune di Caserta che ha raccolto l'adesione unanime delle altre città interessate.“Il Parco dei Colli.🔗 Leggi su Casertanews.it
Aveta: “Sostegno al Parco dei Colli Tifatini per la difesa del territorio e lo sviluppo sostenibile”Aveta sostiene il Parco dei Colli Tifatini, un’area di grande valore naturalistico e paesaggistico.
