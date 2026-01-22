Parco Eolico Buonguerrieri FdI a Casteldelci | Netta contrarietà ai progetti pronti a combattere

Nell’incontro presso il Municipio di Casteldelci, Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia e il sindaco Fabiano Tonielli hanno discusso del progetto del parco eolico nella zona. La riunione ha messo in evidenza la forte opposizione delle istituzioni locali, che si preparano a difendere il territorio dalle iniziative ritenute dannose. L’attenzione è rivolta alle implicazioni ambientali e sociali di tali progetti nell’area appenninica di confine.

Si è svolto presso il Municipio di Casteldelci, un incontro istituzionale tra Alice Buonguerrieri, parlamentare di Fratelli d'Italia, e il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, dedicato al futuro del territorio appenninico di confine tra Romagna, Marche e Toscana, con particolare attenzione.

