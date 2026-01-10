contrari a questo parco eolico

Il Comune di Bagno di Romagna mantiene una posizione contraria al progetto del parco eolico previsto sul crinale della Biancarda, in territorio di Verghereto. Nonostante le diverse opinioni, l'amministrazione comunale continua a esprimere il proprio dissenso rispetto a questa iniziativa, mantenendo fermo il proprio punto di vista. La questione rimane al centro di un confronto aperto tra le parti coinvolte, con attenzione alle implicazioni ambientali e territoriali.

Permane in maniera ferma, da parte del Comune di Bagno di Romagna, il vento contrario al progetto del parco eolico previsto sul crinale della Biancarda, in territorio di Verghereto, ma attiguo al confine col comune termale. Lo ribadisce, in maniera decisa, il sindaco Enrico Spighi, che dice: "Il Comune di Bagno di Romagna conferma la propria contrarietà al progetto del parco eolico Monte Còmero così come oggi concepito, rivendicando il dovere di difendere un territorio che vive di paesaggio, natura e turismo. Una posizione chiara, tuttavia non pregiudiziale o ideologica. E’ una contrarietà ’a un progetto che avrà un impatto dannoso per il territorio di Bagno come immagine turistica, di impatto paesaggistico e ambientale e sulle prospettive socio-economiche del tessuto locale’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

