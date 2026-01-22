Parcheggiano nel cortile della chiesa per il funerale in decine multati insieme al carro funebre | Assurdo

Durante un funerale in Inghilterra, decine di parenti e amici sono stati multati nel cortile della chiesa, insieme al carro funebre. La sanzione per divieto di sosta si è applicata anche al veicolo funebre, causando disagio e confusione tra i partecipanti. Un episodio che evidenzia le difficoltà di gestione del parcheggio in occasioni di eventi funebri e le possibili implicazioni delle norme vigenti.

