A Muggia il funerale di Giovanni 12enne ucciso dalla madre | Lui ed Elia insieme in paradiso
Funerale a Muggia per Giovanni, 9 anni, ucciso dalla madre. Don Destrardi: "Il male non si spiega, si combatte". Ricordato anche Elia, vittima di una tragedia simile in Puglia: "Ora giocheranno insieme in paradiso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Uccide il figlio, sacerdote 'un pugno che ti lascia senza fiato'. In centinaia al funerale del piccolo Giovanni oggi a Muggia #ANSA Vai su X
Domani, martedì 25 novembre 2025, nel Duomo di Muggia in Piazza Marconi, sarà celebrato il funerale del piccolo Giovanni Trame. L’arrivo del feretro nella chiesa è previsto alle 10, mentre alle 11 verrà celebrata la santa messa, seguirà il corteo funebre fino - facebook.com Vai su Facebook
A Muggia il funerale di Giovanni, 12enne ucciso dalla madre: “Lui ed Elia insieme in paradiso” - Don Destrardi: "Il male non si spiega, si combatte" ... Da fanpage.it
Giovanni Trame, il funerale del bimbo ucciso dalla mamma: il papà guida la processione con la foto del figlio in mano - Le esequie del piccolo Giovanni Trame, vittima di un tragico omicidio, si sono tenute oggi (25 novembre) al Duomo di Muggia. Si legge su msn.com
L'ultimo saluto a Giovanni, ucciso a 9 anni dalla madre. L'addio commosso dell'intera comunità - Il parroco, durante il rito, ha detto: "Ora si apre il momento della chiarezza, che dovrà essere fatta nei tempi e nei modi giusti". Come scrive msn.com