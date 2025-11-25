A Muggia il funerale di Giovanni 12enne ucciso dalla madre | Lui ed Elia insieme in paradiso

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Funerale a Muggia per Giovanni, 9 anni, ucciso dalla madre. Don Destrardi: "Il male non si spiega, si combatte". Ricordato anche Elia, vittima di una tragedia simile in Puglia: "Ora giocheranno insieme in paradiso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

muggia funerale giovanni 12enneA Muggia il funerale di Giovanni, 12enne ucciso dalla madre: “Lui ed Elia insieme in paradiso” - Don Destrardi: "Il male non si spiega, si combatte" ... Da fanpage.it

muggia funerale giovanni 12enneGiovanni Trame, il funerale del bimbo ucciso dalla mamma: il papà guida la processione con la foto del figlio in mano - Le esequie del piccolo Giovanni Trame, vittima di un tragico omicidio, si sono tenute oggi (25 novembre) al Duomo di Muggia. Si legge su msn.com

muggia funerale giovanni 12enneL'ultimo saluto a Giovanni, ucciso a 9 anni dalla madre. L'addio commosso dell'intera comunità - Il parroco, durante il rito, ha detto: "Ora si apre il momento della chiarezza, che dovrà essere fatta nei tempi e nei modi giusti". Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Muggia Funerale Giovanni 12enne