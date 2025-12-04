Addio a Mabel Bocchi la leggenda del basket italiano è morta a 72 anni nel Cosentino

Muore Mabel Bocchi, icona del basket italiano. Aveva 72 anni ed è considerata da molti la più grande cestista italiana di tutti i tempi. Lo rendono noto fonti della federbasket. Fu campione d’Europa di club con la GEAS di Sesto San Giovanni, primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva. Con l’Italia disputò tre edizioni dell’Europeo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

addio a mabel bocchi la leggenda del basket italiano 232 morta a 72 anni nel cosentino

