Brigitte Bardot è morta a 91 anni | addio alla leggenda del cinema francese

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema francese, è morta a 91 anni. Dopo aver conquistato il pubblico dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, si è ritirata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla tutela degli animali. La sua carriera e il suo impegno civile hanno lasciato un’impronta significativa nella cultura francese e internazionale.

