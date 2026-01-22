Il 14enne Paolo Mendico si è suicidato a Latina. In seguito, la preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi ha ricevuto una sospensione di tre giorni, dopo un procedimento disciplinare avviato in relazione a questa tragedia. La vicenda ha sollevato discussioni sulla gestione del benessere degli studenti e sulle responsabilità scolastiche in situazioni di crisi.

La dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi ha ricevuto la disciplinare di tre giorni di sospensione dal servizio a conclusione del procedimento avviato nei suoi confronti dopo il suicidio di un alunno della sua scuola, il giovane Paolo Mendico, avvenuto il giorno precedente all’inizio delle lezioni. “Un esito che dimostra quanto fosse fondato il nostro timore di una gestione sbagliata dell’intera vicenda da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha preferito concentrare l’attenzione sulla ricerca a tutti i costi di un colpevole, per dimostrare di saperlo trovare e di saperlo punire, mentre sono ancora in corso indagini penali per accertare eventuali responsabilità”, commenta Roberta Fanfarillo, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici Flc cgil. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paolo Mendico suicida a 14 anni a Latina, tre giorni di sospensione alla preside della scuola

Paolo Mendico suicida a 14 anni per bullismo, la preside della scuola sospesa per 3 giorniUna studentessa di 14 anni si è tolta la vita a causa di episodi di bullismo, suscitando attenzione sulla gestione delle situazioni di disagio scolastico.

Paolo Mendico suicida a 14 anni a Latina, ispettori ministero: “La scuola poteva fare di più”L’analisi degli ispettori ministeriali evidenzia come la scuola frequentata da Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni di Latina morto a settembre, avrebbe potuto intervenire più efficacemente per prevenire e gestire gli episodi di bullismo e difficoltà vissute dallo studente.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Paolo Mendico suicida a 14 anni, i tormenti nel diario segreto: Anche la prof mi bullizza; Latina - Spunta il diario di Paolo Mendico, suicida a 14 anni: Tanto le persone non capiscono; Il diario di Paolo Mendico vessato dai bulli: Anche i prof stanno con loro; Bullismo, i genitori di Paolo Mendico testimoni alla Giornata del Rispetto.

Paolo Mendico suicida a 14 anni per bullismo, la preside della scuola sospesa per 3 giorniLa dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi, Gina Antonetti, ha ricevuto la sospensione di tre giorni dal servizio a conclusione ... msn.com

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i tormenti nel diario segreto: «Anche la prof mi bullizza»Scriveva spesso sul suo diario Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano (Latina), nel giorno dell’inizio della scuola. La famiglia non ha ... ilmessaggero.it

Paolo Mendico suicida a 14 anni per bullismo, preside della scuola sospesa per 3 giorni - facebook.com facebook