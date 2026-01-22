L’analisi della grafologa e il diario di Paolo Mendico evidenziano segnali di disagio e comportamenti preoccupanti. La tragica morte del quattordicenne a Santi Cosma e Damiano solleva interrogativi su eventuali segnali di allarme trascurati. In questa analisi si approfondiscono gli aspetti emergenti e le possibili cause, offrendo un’attenzione sobria e attenta a una vicenda che ha colpito l’intera comunità.

La morte del quattordicenne Paolo Mendico, avvenuta l'11 settembre 2025 a Santi Cosma e Damiano, ha scosso profondamente la provincia di Latina. Al centro delle indagini per istigazione al suicidio c’è ora un diario personale, dove il ragazzo affidava alle pagine la propria sofferenza e il peso insostenibile del bullismo subito a scuola. Questi scritti sono diventati il fulcro dell'attività investigativa per ricostruire il contesto sociale e psicologico che ha portato al tragico gesto. L'analisi della grafologa La famiglia di Paolo ha affidato l'incarico a Marisa Aloia, nota psicologa e grafologa forense già impegnata in casi di rilevanza nazionale. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Paolo Mendico, il diario: «Anche i prof stanno con i bulli». L'analisi della grafologa e i segnali d'allarme: cosa non torna

Il diario di Paolo Mendico vessato dai bulli: «Anche i prof stanno con loro»Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni di Santi Cosma e Damiano, ha lasciato un diario prima di togliersi la vita l’11 settembre 2025.

