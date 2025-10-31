Wizz Air lancia Wizz Class business low-cost | più spazio e priorità d’imbarco

La compagnia aerea low cost Wizz Air fa un esperimento: a partire da dicembre 2025, solo su alcune rotte, la compagnia ungherese introdurrà un nuovo tipo di biglietto premium. La nuova modalità di volo si chiamerà Wizz Class e offrirà ai passeggeri più spazio e priorità d’imbarco, per una maggiore comodità prima e durante il volo. Ovviamente, dietro biglietti aerei più cari. Wizz Air diventa premium. Si tratta di un test che coinvolgerà cinque basi europee: Londra, Roma, Varsavia, Bucarest e Budapest. Se la sperimentazione avrà successo potrebbe diventare una nuova opzione stabile all’interno dell’offerta Wizz Air. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Wizz Air lancia Wizz Class, business low-cost: più spazio e priorità d’imbarco

