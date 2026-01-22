Jasmine Paolini torna in campo agli Australian Open 2026, affrontando Iva Jovic nel terzo turno del torneo. La partita si terrà venerdì 23 gennaio e sarà visibile in diretta tv e streaming. Di seguito, le informazioni sull’orario, i precedenti tra le due tenniste e i dettagli su come seguire l’incontro.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. La tennista azzurra affronta venerdì 23 gennaio la statunitense Iva Jovic – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Paolini ha già battuto Sasnovich all’esordio e Frech nel secondo turno, mentre Jovic ha eliminato Volynets e Hon. La sfida tra Paolini e Jovic è in programma venerdì 23 gennaio alle 7 ora italiana. Le due tenniste si sono incrociate in due precedenti, entrambi vinti dall’azzurra che conduce quindi il parziale 2-0. L’ultimo incrocio risale al secondo turno degli ultimi Us Open, quando Paolini si impose in due set. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tvJasmine Paolini torna in campo agli Australian Open 2026, affrontando Aljaksandra Sasnovich nel primo turno.

Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tvJasmine Paolini partecipa agli Australian Open 2026, affrontando Magdalena Frech nel secondo turno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Paolini-Jovic, Jasmine insegue gli ottavi: quando e dove vederla; Paolini-Jovic, terzo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Jovic vs Paolini: guida TV e streaming per vederla dall’Italia; Australian Open, oggi Paolini-Frech – Diretta.

Dove vedere in tv Paolini-Jovic, Australian Open 2026: orario, programma, streamingNel tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di terzo turno domani, venerdì 23 gennaio, quando Jasmine Paolini, ... oasport.it

Paolini-Jovic, terzo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tvLa tennista azzurra ha superato Frech e ha proseguito il suo cammino a Melbourne: sulla sua strada ora una testa di serie come la statunitense ... msn.com

AO 2026: PAOLINI AL TERZO TURNO Pioggia, interruzioni e un match complicato: Jasmine Paolini supera la polacca Magdalena Frech e accede ai sedicesimi degli Australian Open. L’azzurra affronterà venerdì 23 gennaio la statunitense Iva Jovic. - facebook.com facebook

«Nell’ultimo anno Jovic ha dimostrato un livello di tennis incredibile» Jasmine Paolini ai microfoni di SuperTennis sulla sua avversaria nel terzo turno dell'Australian Open L'intervista completa su YouTube: youtu.be/YL7g9LEFHws x.com