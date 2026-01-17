Paolini-Sasnovich | orario precedenti e dove vederla in tv

Jasmine Paolini torna in campo agli Australian Open 2026, affrontando Aljaksandra Sasnovich nel primo turno. L'incontro si svolgerà tra il 17 e il 18 gennaio, con la partita trasmessa in diretta TV e streaming. In questa occasione, si analizzeranno orario, precedenti tra le due tenniste e i dettagli su come seguire l’evento.

(Adnkronos) – Torna in campo Jasmine Paolini. Nella notte italiana tra oggi, sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, la tennista azzurra sfida la russa Aljaksandra Sasnovich – in diretta tv e streaming – nel primo turno degli Australian Open 2026. Paolini ha chiuso la stagione triofando in Billie Jean King Cup con l'Italia, prima di essere eliminata ai gironi nelle Wta Finals di Riad. La sfida tra Paolini e Sasnovich è in programma domenica 18 gennaio all'1 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in un solo precedente, risalente agli ottavi di finale del Wta di Palermo del 2020, in cui a trionfare fu la russa, che si impose in due set. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

