Paolini-Frech | orario precedenti e dove vederla in tv

Jasmine Paolini partecipa agli Australian Open 2026, affrontando Magdalena Frech nel secondo turno. L’incontro si terrà nella quarta giornata dello Slam di Melbourne, tra il 20 e il 21 gennaio, e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Di seguito, vengono forniti dettagli sull’orario, i precedenti e le modalità di visione dell’incontro.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. Nella quarta giornata dello Slam di Melbourne, che comincerà nella notte italiana tra oggi, martedì 20 gennaio, e domani, mercoledì 21, la tennista azzurra affronterà la polacca Magdalena Frech – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del tabellone femminile. Paolini è reduce dalla comoda vittoria dell'esordio contro Sasnovich, mentre Frech ha battuto Erjavec. La sfida tra Paolini e Frech è in programma mercoledì 21 gennaio non prima delle 6.30 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in due precedenti, con l'azzurra che conduce con un parziale di 2-0.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Paolini-Sasnovich: orario, precedenti e dove vederla in tvJasmine Paolini torna in campo agli Australian Open 2026, affrontando Aljaksandra Sasnovich nel primo turno. Dove vedere in tv Paolini-Frech, Australian Open 2026: orario, programma, streamingIl match tra Jasmine Paolini e Frech agli Australian Open 2026 si svolgerà mercoledì 21 gennaio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Dove vedere in tv Paolini-Frech, Australian Open 2026: orario, programma, streaming - Mercoledì 21 gennaio Jasmine Paolini tornerà nuovamente in campo per affrontare il secondo turno degli Australian Open 2026. oasport.it

Quando gioca Jasmine Paolini contro Magdalena Frech al secondo turno dell'Australian Open 2026? Programma, data, orario e dove vederla in tv - La toscana, dopo aver battuto agevolmente Aliaksandra Sasnovich, tornerà in campo per il secondo turno dello Slam di Melbourne. eurosport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.