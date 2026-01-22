Pallanuoto il Settebello alla prova Serbia | la corazzata padrona di casa è una parata di stelle

Venerdì 23 gennaio alle ore 20.30 si disputa la semifinale dei Campionati Europei di pallanuoto 2026 tra Italia e Serbia. Un incontro che vede di fronte due delle nazionali più competitive del panorama internazionale, in un confronto che promette spettacolo e attenzione per gli appassionati del settore. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in corsa per il titolo europeo.

Nella serata di venerdì 23 gennaio (ore 20.30) andrà in scena una grande classica della pallanuoto mondiale, Italia contro Serbia, valevole come semifinale dei Campionati Europei 2026. Il Settebello va a caccia di un’impresa titanica in quel di Belgrado, sfidando in trasferta (davanti a circa 15 mila tifosi scatenati) i vincitori delle ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici. Gli azzurri dovranno vedersela con una vera e propria corazzata, che può contare su undici giocatori saliti sul gradino più alto del podio nella rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. La stella più luminosa di questa Serbia è forse Dusan Mandic, 31enne mancino che milita nel club ungherese del FTC-Telekom ed è attualmente uno dei pallanuotisti più forti al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Le Europei di pallanuoto 2026 si avvicinano in un panorama internazionale caratterizzato da grande equilibrio tra le squadre.

Il Settebello si prepara con successo agli Europei 2026 di pallanuoto, in programma a Belgrado.

