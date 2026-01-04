Pallanuoto il Settebello supera in amichevole Spagna e Serbia | ottimo viatico verso gli Europei

Il Settebello si prepara con successo agli Europei 2026 di pallanuoto, in programma a Belgrado. Dopo aver battuto il Montenegro all’inizio della settimana, la nazionale italiana ha affrontato e superato in amichevole Spagna e Serbia a Trebinje, in Bosnia. Questi test rappresentano un importante passo avanti nel percorso di preparazione in vista della competizione continentale, che si svolgerà a gennaio nella capitale serba.

Prosegue al meglio la marcia d’avvicinamento del Settebello verso gli Europei 2026 di pallanuoto maschile, che andranno in scena a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio: l’Italia dopo aver battuto il Montenegro la ad inizio settimana, nella giornata di ieri ha superato a Trebinje, in Bosnia, prima la Spagna e poi la Serbia. Doppio impegno ravvicinato, dunque, per gli azzurri, che in mattinata hanno sofferto prima di riuscire a piegare la Spagna, campionessa del mondo e d’Europa in carica, superata ai tiri di rigore per 18-16, dopo il 15-15 dei tempi regolamentari, grazie alle tre conclusioni dai 5 metri parate da Del Lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

