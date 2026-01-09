Pallanuoto le favorite degli Europei 2026 | la Spagna battistrada Attenzione alla Serbia padrona di casa

Le Europei di pallanuoto 2026 si avvicinano in un panorama internazionale caratterizzato da grande equilibrio tra le squadre. La Spagna si presenta come una delle favorite, con una storia di successi e prestazioni solide. La Serbia, padrona di casa, rappresenta una presenza da non sottovalutare. In questo contesto, le previsioni restano difficili, e l’esito finale dipenderà dalle performance sul campo delle squadre coinvolte.

Nel contesto di un quadro internazionale contrassegnato da assoluto equilibrio non è mai facile sbilanciarsi in previsioni senza correre il rischio di essere smentiti dal verdetto del campo. Gli Europei di pallanuoto maschile, competizione che si svolgerà a Belgrado dal 10 al 25 gennaio, iniziano con un lotto di squadre pronte a dire la propria in ottica vittoria finale e la Spagna leggermente avanti alle rivali. Gli iberici ripartono dal titolo vinto a Zagabria 2024 davanti alla Croazia padrona di casa, finale decisa dalla prodezza di Granados, e dal Mondiale vinto a Singapore la scorsa estate in finale contro l’Ungheria. 🔗 Leggi su Oasport.it

