Natale musica all’aperto nei locali | la linea del Comune

In seguito alle notizie comparse su diverse testate, relative alla richiesta avanzata da alcuni gestori di esercizi pubblici per autorizzare l’intrattenimento musicale all’esterno dei propri locali durante le prossime festività natalizie, Palazzo di Città ha diffuso una nota chiarificatrice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Ordinanze su minimarket, musica nei locali e vetro d'asporto: limitazioni anche a Natale

Leggi anche: Vigilie di Natale e Capodanno, nuove regole a Salerno: limiti a orari e musica nei locali

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Natale in musica a Corigliano-Rossano - Questo sarà il menù della sera di Natale, 25 dicembre, in Piazza Giovanni Paolo ... ansa.it

Natale a Viareggio: eventi e villaggio natalizio per sostenere i commercianti locali - A meno di due settimane dal Natale, le associazioni di categoria e le amministrazioni locali stanno mettendo in campo cartelloni di eventi 'attrattivi', in modo da garantire una boccata d’ossigeno al ... lanazione.it

3-La magia del Natale tra le vie del borgo delle fiabe di Sant’Angelo-Viterbo 2025

Concerto di Natale della Banda Musicale #poliziaromacapitale Ieri sera, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone , la Banda Musicale del Corpo ha incantato il pubblico con la propria musica. Una serata speciale, presentata dal giornalista e co - facebook.com facebook