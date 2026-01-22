Juve-Benfica le pagelle | David 7 finalmente in cattedra Miretti troppo leggero | 5

Da gazzetta.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida tra Juventus e Benfica, le prestazioni dei singoli evidenziano alcune differenze. David si distingue con un 7, dimostrando sicurezza tra i pali, mentre Miretti si trova in difficoltà, valutato 5. Tra i bianconeri, Thuram e McKennie emergono positivamente, mentre tra i portoghesi solo Aursnes e Barreiro si distinguono. Analisi obiettiva delle prestazioni per comprendere meglio l’andamento della partita.

Tra i bianconeri brillano anche Thuram e McKennie, nei portoghesi si impongono solo Aursnes e Barreiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve benfica le pagelle david 7 finalmente in cattedra miretti troppo leggero 5

© Gazzetta.it - Juve-Benfica, le pagelle: David 7, finalmente in cattedra. Miretti troppo leggero: 5

Juve-Benfica: occasioni per David e Miretti. Portoghesi pericolosi | Diretta 0-0 al 45'Nel primo tempo di Juve-Benfica, il punteggio è 0-0.

LIVE Alle 21 Juve-Benfica: Spalletti sceglie Miretti e David, Mourinho con PavlidisAlle 21 si gioca Juve-Benfica, una partita decisiva per la qualificazione ai playoff.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Benfica’s goalkeeper Lena Pauels makes great save vs. Juventus in Women’s Champions League

Video Benfica’s goalkeeper Lena Pauels makes great save vs. Juventus in Women’s Champions League ?

Argomenti discussi: Le pagelle di Juventus-Cremonese 5-0: Miretti 'uomo Spalletti', David ufficialmente sbloccato; Il Napoli pareggia a Copenaghen, le PAGELLE del match; Cagliari-Juventus 1-0, pagelle e tabellino: Mazzitelli fa impazzire l'Unipol Domus, Yildiz ci prova ma non basta, Koopmeiners e David deludono; Le pagelle di Cagliari-Juventus: Caprile si esalta, Bremer con il freno a mano tirato.

juve benfica le pagelleLe pagelle di Juventus-Benfica 2-0: Spalletti (7,5) qualifica i bianconeri ai playoff di Champions League. E domenica c'è il NapoliJuventus qualificata. La vittoria contro il Benfica per 2-0 permette ai bianconeri di accedere aritmeticamente ai playoff di Champions League con una giornata d'anticipo. Decisive le reti ... msn.com

juve benfica le pagellePagelle di Juventus-Benfica 2-0: Thuram e McKennie cancellano il tabù. David fischiato ma decisivoChampions League, Juventus-Benfica 2-0 top e flop e pagelle: Thuram e McKennie portano i bianconeri ai playoff. Cancellato il tabù, Pavlidis sbaglia un rigore. sport.virgilio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.