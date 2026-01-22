Juve-Benfica le pagelle | David 7 finalmente in cattedra Miretti troppo leggero | 5

Nella sfida tra Juventus e Benfica, le prestazioni dei singoli evidenziano alcune differenze. David si distingue con un 7, dimostrando sicurezza tra i pali, mentre Miretti si trova in difficoltà, valutato 5. Tra i bianconeri, Thuram e McKennie emergono positivamente, mentre tra i portoghesi solo Aursnes e Barreiro si distinguono. Analisi obiettiva delle prestazioni per comprendere meglio l’andamento della partita.

Tra i bianconeri brillano anche Thuram e McKennie, nei portoghesi si impongono solo Aursnes e Barreiro.

