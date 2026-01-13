Analisi e valutazioni sulla partita tra Juventus e Cremonese, con focus sulla gestione di Spalletti e sulle prestazioni di Thuram. In questo approfondimento, vengono presentate le pagelle e le contropagelle dei protagonisti, offrendo un quadro completo dell’incontro senza eccessi di tono. Una lettura chiara e obiettiva per chi desidera comprendere gli aspetti salienti della sfida.

Pagelle Juve Cremonese (e contropagelle): la mano di Spalletti, un Thuram ritrovato. Il nostro commento alle prestazioni dei bianconeri. Durante l’ultimo appuntamento con la rubrica ‘Spagelljamo’, all’interno del format ‘Ma che partita hai visto’ sul canale YouTube di , i giornalisti Paolo Rossi e Chiara Aleati hanno analizzato nel dettaglio la roboante vittoria della Juventus sulla Cremonese. Il fulcro della discussione è stato l’ormai innegabile impatto tattico e motivazionale di Luciano Spalletti, la cui “mano” sulla squadra appare ogni partita più evidente, trasformando il collettivo in una macchina da gol fluida e organizzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Cremonese (e contropagelle): la mano di Spalletti, un Thuram ritrovato – VIDEO

