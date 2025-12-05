Al via Fasano a Natale | luminarie artistiche che raccontano la storia della città

FASANO - L’aria di festa a Fasano si fa sentire, e quest'anno l'Amministrazione Comunale, attraverso gli Assessorati alle Attività Produttive, al Turismo e alle Politiche Sociali e Cultura, ha voluto tessere la tela del Natale con un filo d'oro: quello dell'inclusività. Il cartellone "Fasano a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

Vivi le Feste di Natale da Yorokobi. Scopri le nostre aperture durante le festività e assapora tutte le nostre specialità. Prenota un tavolo: 340 8139555 Via Contardo Ferrini, Fasano #yorokobi - facebook.com Vai su Facebook

Al via “Fasano a Natale”: luminarie artistiche che raccontano la storia della città e circa 50 eventi gratuiti - Fasano – L’aria di festa a Fasano si fa sentire, e quest’anno l’Amministrazione Comunale, attraverso gli Assessorati alle Attività Produttive, al Turismo e alle Politiche Sociali e Cultura, ha voluto ... Si legge su osservatoriooggi.it

Sotto le luci del Natale: 3 città con le migliori luci natalizie in Italia, non solo Salerno - Ecco le città che hanno delle luci davvero straordinarie in Italia. viagginews.com scrive

Milano, 30 abeti e luminarie sotto il segno delle Olimpiadi Invernali: il Natale entra nel vivo - Anche il “Natale degli alberi 2025” promosso dal Comune non può che guardare ai Giochi imminenti. Segnala msn.com

Alberi di Natale e luminarie a Milano, dove sono: la mappa dei luoghi da visitare (e fotografare) - L’abete in piazza Duomo è dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 ... msn.com scrive