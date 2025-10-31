Parolise gestione illecita di rifiuti | denunciato il titolare di un' azienda

Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore della corretta gestione dei rifiuti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino, in sinergia con i colleghi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Parolise, gestione illecita dei rifiuti: denunciato imprenditore - Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri, procedevano a deferire l’imprenditore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per gestione illecita di rifiuti speciali ... msn.com scrive

Discariche abusive e rifiuti gestiti illecitamente tra Scampia e Melito: raffica di sequestri e denunce - Un'operazione congiunta, in materia di rifiuti, tra Polizia Metropolitana ed Esercito Italiano ha portato al sequestro di numerose attività tra il quartiere ... Scrive fanpage.it

Pistoia, sequestrata una maxi-discarica abusiva: “Roghi di rifiuti altamente nocivi, situazione fuori controllo” - Oltre quaranta operatori delle forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’alba di venerdì nell’area dell’ex campo volo di Pistoia, a ridosso del campo nomadi cittadino, per eseguire un ordine di ... Da ilfattoquotidiano.it