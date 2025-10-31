Avellino | deferito imprenditore per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi
I Carabinieri del Nucleo Forestale scoprono a Parolise 10.000 metri cubi di rifiuti depositati illecitamente, elevate sanzioni e deferito l’imprenditore. Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore della corretta gestione dei rifiuti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente, il titolare di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
