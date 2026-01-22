Osimo c’è la Coppa Italia Ai quarti con il Bardolino

Osimo si prepara ai quarti di finale di Coppa Italia, affrontando il Bardolino. Dopo aver concluso la prima fase al primo posto nel girone D, la squadra ha ottenuto la qualificazione all'ultima giornata dell'andata. Ora, l'obiettivo è proseguire il cammino nella competizione nazionale, mantenendo alta la concentrazione per affrontare al meglio questa importante sfida.

Adesso sotto con la Coppa Italia. Osimo proprio nell’ultima giornata di andata balza in vetta al girone D conquistando all’ultima curva la qualificazione alla Coppa di B maschile. La formazione di coach Giacomo Giganti è attesa sabato dalla partita di andata dei quarti di finale, in casa (al PalaBellini, ore 17:30, ingresso gratuito) contro i veneti del Bardolino, primi nel girone C. Ritorno il primo febbraio in Veneto (con eventuale golden set). "Bardolino è una squadra che ha avuto un ottimo rullino di marcia nel corso del girone di andata, con un 11 vittorie e una sola sconfitta, al tiebreak, la scorsa settimana alla dodicesima giornata di campionato - spiega l’allenatore della formazione senzatesta -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E' pronto un nuovo manifesto! Si avete capito bene! Giocheremo sabato, in casa, la prima sfida di Coppa. Non prendete impegni, riempiamo il Pala Bellini! Return match domenica 1 febbraio alle ore 17.30 in terra veneta! #lanefosimo #volleyli - facebook.com facebook