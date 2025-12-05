Coppa Italia l’Inter avanza ai quarti grazie alla vittoria con il Venezia La possibile avversaria e le date

Inter News 24 Coppa Italia, l’Inter travolge il Venezia e vola ai quarti. Nerazzurri attesi a San Siro per i quarti: tutte le date del torneo. La vittoria per 5-1 ottenuta a San Siro contro il Venezia ha permesso ai nerazzurri di Cristian Chivu di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia, confermando la solidità della rosa e la capacità di gestire anche le rotazioni. Il successo è arrivato grazie a una prestazione convincente e alle reti di Andy Diouf, centrocampista francese classe 2003 alla prima gioia con la maglia dell’Inter, del giovane Pio Esposito, punta classe 2005 sempre più coinvolta nel progetto tecnico, della doppietta di Marcus Thuram, attaccante francese tornato al gol con decisione, e del subentrato Bonny, autore del definitivo 5-1. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Coppa Italia, l’Inter avanza ai quarti grazie alla vittoria con il Venezia. La possibile avversaria e le date

