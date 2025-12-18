Una vasca alla volta per la vita | maratona di nuoto solidale all’Aprilia Sporting Village
Il 30 dicembre, l’Aprilia Sporting Village si trasformerà in un grande gesto di solidarietà. Una maratona di nuoto, corsia dopo corsia, per sostenere i bambini che combattono contro le sfide dei trapianti di fegato. Un evento che unisce sport, cuore e speranza, dimostrando come ogni goccia d’acqua possa diventare un gesto di solidarietà per la vita.
Una serata di sport, cuore e speranza. Il 30 dicembre le corsie della piscina dell’Aprilia Sporting Village diventeranno il simbolo di una grande iniziativa solidale: una maratona di nuoto dedicata ai bambini che affrontano il difficile percorso del trapianto di fegato. L’evento nasce con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Roma Nuoto Master: Aprilia Sporting Village da applauso
Leggi anche: Lo stretto di Messina a nuoto per gli atleti master dell’Aprilia Sporting Village
RECOOOORD ITALIANOOO @lisaangiolini cosa hai fatto! Prima volta di sempre sotto i 2 minuti e 19 secondi nei 200 rana in vasca corta! Titolo tricolore e RECOOOORD italianooo - facebook.com facebook
Agli Europei di nuoto in vasca corta l’Italia ha vinto per la prima volta il medagliere x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.