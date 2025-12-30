Pastore sorprende tutti | Akanji dell’Inter? Per me può essere l’MVP del nostro campionato
Pastore ha espresso un’analisi sorprendente sul rendimento di Manuel Akanji, attuale giocatore dell’Inter. Secondo l’ex calciatore, Akanji potrebbe essere considerato uno dei candidati principali a diventare l’MVP della Serie A questa stagione. La sua valutazione si basa sull’osservazione delle prestazioni e dell’impatto in campo, offrendo un punto di vista interessante su uno dei protagonisti del campionato italiano.
Inter News 24 Pastore e l’analisi a sorpresa sul rendimento stagionale: Manuel Akanji indicato come possibile MVP della Serie A: la disamina. Può Manuel Akanji essere considerato uno dei migliori giocatori di questa prima parte di campionato? Secondo Cronache di Spogliatoio, la risposta è tutt’altro che scontata ma sempre più concreta. Durante una recente puntata del format, il difensore dell’ Inter è stato citato tra i profili più incisivi della Serie A, con un’investitura che ha sorpreso molti osservatori. PASTORE – «Miglior difensore del campionato e forse anche miglior giocatore del campionato fin qui. 🔗 Leggi su Internews24.com
