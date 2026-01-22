Onorina Della Rocca da ‘Gomorra – Le origini’ ai bambini del quartiere | Recito per dare amore

Onorina Della Rocca, attrice ed educatrice, ha affrontato un percorso di crescita segnato dalla mancanza di affetto e dal desiderio di conferme. Oggi, sul set e con i bambini del quartiere, utilizza il suo talento per trasmettere amore e sostegno, trovando nella recitazione e nella relazione con i più giovani un modo per condividere calore e speranza.

Onorina Della Rocca ha imparato presto a non aspettarsi carezze. Cresciuta in una famiglia dove l'amore non passava per gli abbracci né per le parole, ha sviluppato un rapporto silenzioso e faticoso con l'affetto. "I miei genitori mi hanno sempre dato tutto, tranne il contatto", racconta. E forse è da lì che nasce quel bisogno profondo di esprimersi, di cercare uno spazio in cui poter finalmente sentire e farsi sentire. Lo ha trovato tardi, nella recitazione. E oggi, a 28 anni, lo coltiva ogni giorno anche altrove: nei corridoi di un centro educativo nel quartiere Sanità di Napoli, dove lavora con bambini e adolescenti, insieme ad alcuni colleghi del cast di Gomorra – Le origini.

