Gomorra – Le origini Marco D’Amore | Parla ai giovani di oggi costretti a un mondo feroce

"Questa serie è ambientata negli Anni 70 ma parla ai giovani di oggi perché racconta di un gruppo di giovanissimi che vive in un mondo feroce. E purtroppo oggi, sotto gli occhi di tutti, ci sono fette di mondo in cui giovanissime generazioni sono costrette a vivere in un'indigenza causata da guerre e .

Gomorra – Le Origini, Marco D’Amore racconta i segreti della nuova serie - Donna Imma e Pietro Savastano sono dei ragazzi nella Napoli del 1977, tra povertà, contrabbando di sigarette, faide locali, prima del terremoto, prima che un personaggio che ricorda molto Raffaele Cut ... internapoli.it

Gomorra – Le origini: com’è nato Pietro Savastano (e perché questo prequel non assomiglia a Gomorra ) - Dal sogno di lusso di un sedicenne alla costruzione di un impero criminale: la nuova serie Sky torna nella Napoli degli anni ’70 e cambia passo, tono e sguardo. vanityfair.it

GOMORRA - LE ORIGINI (2026) Speciale 5/5 Storia e Contesto #gomorraleorigini

La serie GOMORRA – LE ORIGINI, dal 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW x.com

Sky ha presentato #GomorraLeOrigini la serie tv prequel che ci porterà a Secondigliano nel 1977 dove un adolescente Pietro Savastano stava ancora decidendo chi voleva essere e stava per conoscere Imma... Fidatevi, appena la farete partire vi accorgerete - facebook.com facebook

