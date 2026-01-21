Roma | medico aggredito in pronto soccorso ospedale Vannini arrestato 27enne

Un episodio di violenza si è verificato presso il pronto soccorso dell’ospedale Vannini di Roma, dove un medico è stato aggredito da un uomo di 27 anni. I carabinieri sono intervenuti e hanno proceduto all’arresto del giovane, che ora dovrà rispondere delle accuse. L’incidente evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza negli ambienti sanitari.

Un episodio di violenza si è verificato presso il pronto soccorso dell’ospedale Vannini, situato a Roma, dove un giovane di 27 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito un medico. Secondo le prime informazioni, l’aggressione è avvenuta intorno alle 9 di questa mattina, quando il ragazzo, visibilmente frustrato per i lunghi tempi di attesa, ha perso il controllo e ha colpito il dottore, che ha 47 anni. A seguito della segnalazione al numero di emergenza 112 da parte del personale sanitario presente, sono intervenuti prontamente i militari del nucleo radiomobile, i quali hanno arrestato il giovane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Medico aggredito da un paziente all’ospedale Vannini: gli ha fratturato una vertebra, è graveUn medico dell'ospedale Vannini di Roma è stato vittima di un'aggressione da parte di un paziente, che gli ha causato la frattura di una vertebra.

