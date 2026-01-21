Un medico è stato vittima di un'aggressione mentre svolgeva il suo servizio nel pronto soccorso dell'ospedale Vannini di Roma. La Fp Cgil esprime solidarietà nei confronti del professionista coinvolto e ribadisce l’importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutto il personale sanitario. La sicurezza dei medici e degli operatori sanitari deve essere una priorità per le istituzioni.

Un medico è stato aggredito mentre si trovava in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Vannini di Roma. A denunciare l’accaduto è la Fp Cgil di Rieti, Roma est e Valle dell’Aniene. “Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario. Vittima un medico del pronto soccorso dell’Ospedale Vannini di Roma – afferma il sindacato in una nota -. Oggi si è consumata l’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario in servizio. La vittima è un medico, nostro iscritto, dell’ospedale Vannini. Questa struttura sanitaria accreditata serve il quadrante est della Capitale. Quello di oggi non è un episodio isolato, solo nel 2025 si contano più di ventimila casi di violenza su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: aggredito medico in pronto soccorso ospedale Vannini, Fp Cgil “solidarieta’”

Pronto soccorso dell'ospedale, la denuncia di Fp Cgil: “Ora siamo al collasso”Il pronto soccorso dell’ospedale di Ferrara si trova in grave difficoltà, come evidenziato dalla denuncia di Fp Cgil.

Medico aggredito da un paziente all’ospedale Vannini: gli ha fratturato una vertebra, è graveUn medico dell'ospedale Vannini di Roma è stato vittima di un'aggressione da parte di un paziente, che gli ha causato la frattura di una vertebra.

