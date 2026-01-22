’Oltre Stazione’ ecco 128mila euro

Nel 2025 la Regione Emilia-Romagna ha stipulato 20 accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità, mettendo a disposizione risorse pari a 2.598.400 euro per i progetti costruiti insieme a 18 Comuni e 2 Unioni di Comuni. In provincia di Forlì-Cesena vengono realizzati 2 progetti, finanziati dalla Regione con 270.400 euro. A Cesena il progetto di prevenzione 'Oltre Stazione' è concentrato nelle zone di cornice al centro storico e di cerniera con la zona Cubo-Stazione e zone più periferiche quali Parco Iqbal Masih e Centro Commerciale Montefiore. Si prevede l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino, con nuovi dispositivi e telecamere anche nelle adiacenze esterne della Biblioteca Malatestiana e il consolidamento, in accordo con la prefettura, della figura dello street tutor per la prevenzione dei rischi e la mediazione dei conflitti in aree pubbliche ed eventi.

