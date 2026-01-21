Sicurezza a Cesena 128mila euro per il progetto ' Oltre stazione' Telecamere anche alla Malatestiana

A Cesena, sono stati stanziati 128mila euro per il progetto 'Oltre stazione', che prevede l’installazione di telecamere, anche presso la Biblioteca Malatestiana. In totale, sono stati firmati venti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità, con un investimento complessivo superiore a 2,5 milioni di euro, coinvolgendo Comuni e Unioni del territorio.

Venti accordi di programma per la sicurezza urbana e la prevenzione della criminalità con i Comuni e le Unioni, grazie ad un investimento oltre 2,5 milioni di euro. La Regione Emilia-Romagna continua a investire nei progetti di prevenzione integrata, costruiti insieme ai territori, che hanno.

