cormano calano gli incidenti stradali e aumentano le violazioni al codice della strada

A Cormano si registra un calo degli incidenti stradali, mentre le violazioni al Codice della Strada sono in aumento, con un incremento di circa il 50%. Questi dati evidenziano un cambiamento nel comportamento degli automobilisti e richiedono attenzione sia alle misure di sicurezza che alla corretta osservanza delle norme stradali.

