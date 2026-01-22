Olimpiadi invernali caos nella nazionale di curling | fuori la veterana Romei dentro la 19enne figlia del CT

Le ultime scelte della nazionale italiana di curling hanno suscitato sorpresa: la veterana Romei è stata esclusa, sostituita dalla giovane figlia del commissario tecnico. Questa decisione, annunciata dopo settimane di discussioni, ha generato riflessioni sul percorso e sulla composizione della squadra. Un cambiamento che segna un nuovo capitolo per il curling italiano e invita a considerare attentamente le strategie di selezione e sviluppo dei talenti.

La decisione era nell’aria da settimane, ma quando è arrivata ha comunque scosso il mondo del curling italiano. Angela Romei non disputerà le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Al suo posto nel quintetto femminile azzurro è stata convocata Rebecca Mariani, 19 anni, figlia del direttore tecnico delle nazionali Marco Mariani. Una scelta che ha acceso polemiche immediate e sollevato interrogativi sul confine tra merito sportivo e possibili conflitti di interesse. Angela Romei rappresenta una delle colonne portanti del curling italiano femminile. Con sei partecipazioni consecutive ai mondiali e nove agli europei, la giocatrice di Pinerolo aveva considerato le Olimpiadi casalinghe come il coronamento naturale di una carriera dedicata interamente a questo sport. 🔗 Leggi su Cultweb.it

