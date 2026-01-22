Obiettivo sicurezza | i vertici dell' Arma in municipio

Il 22 gennaio, il sindaco di Vigodarzere, Adolfo Zordan, ha incontrato i vertici dell'Arma in municipio per discutere delle misure di sicurezza. In un periodo segnato da un aumento dei reati predatori nel padovano, l'incontro ha avuto l’obiettivo di approfondire strategie e collaborazioni per garantire maggiore tutela alla comunità locale. Un confronto volto a rafforzare la presenza e l’efficacia delle forze dell’ordine sul territorio.

A fronte di una stagione autunno inverno che non ha risparmiato alcun territorio del padovano sul fronte dei reati predatori, ieri 22 gennaio il sindaco di Vigodarzere Adolfo Zordan ha accolto in municipio i vertici dell'Arma per un confronto proficuo ed operativo sulla sicurezza della comunità. All'incontro hanno partecipato il colonnello Simone Pacioni, comandante provinciale dei carabinieri di Padova; Il maggiore Stefania Riscolo, comandante della Compagnia Carabinieri di Padova; il maresciallo Michele Capuano, comandante della stazione di Vigodarzere. Il dialogo si è svolto affrontando varie tematiche, concentrandosi sul rafforzamento dei servizi di controllo e sulla prevenzione dei reati, con una particolare attenzione al contrasto ai furti in abitazione e alle truffe agli anziani.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

