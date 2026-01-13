Promozione ai vertici dell’Arma | Riccardo Sciuto diventa generale di divisione

Riccardo Sciuto, comandante della Legione carabinieri Calabria, ha ricevuto la promozione al grado di generale di divisione. Questa progressione riflette il riconoscimento della sua esperienza e dedizione nel servizio. La promozione si inserisce nel percorso di valorizzazione delle figure di vertice all’interno dell’Arma, con l’obiettivo di garantire continuità e rafforzare l’efficacia delle attività operative e di tutela del territorio.

Il comandante della Legione carabinieri Calabria, Riccardo Sciuto, è stato promosso al grado di generale di Divisione.Si tratta di un riconoscimento prestigioso che corona una carriera lunga e articolata, segnata da incarichi di primo piano all’interno dell’Arma e nelle strutture centrali dello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Guber Banca, rinnovo ai vertici: Davide Becchetti nominato direttore generale, Paolo Pettinari vicedirettore generale Leggi anche: Promozione Campionato sempre più tirato. Duello ai vertici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Promozione, Riccardo Arricca tesserato dal Luogosanto - La società annuncia l’arrivo di Riccardo Arricca, centrocampista classe 2004, 179 centimetri di altezza, piede destro, proveniente ... unionesarda.it ASI Nazionale. . ASI Play torna online Il Salone d’Onore del CONI ha fatto da cornice alla 20ª edizione di Sport&Cultura, un’occasione per celebrare e ribadire il suo ruolo fondamentale nella promozione dello sport. Insieme ai vertici delle istituzioni sportiv - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.