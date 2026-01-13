Promozione ai vertici dell’Arma | Riccardo Sciuto diventa generale di divisione

Riccardo Sciuto, comandante della Legione carabinieri Calabria, ha ricevuto la promozione al grado di generale di divisione. Questa progressione riflette il riconoscimento della sua esperienza e dedizione nel servizio. La promozione si inserisce nel percorso di valorizzazione delle figure di vertice all’interno dell’Arma, con l’obiettivo di garantire continuità e rafforzare l’efficacia delle attività operative e di tutela del territorio.

Il comandante della Legione carabinieri Calabria, Riccardo Sciuto, è stato promosso al grado di generale di Divisione.Si tratta di un riconoscimento prestigioso che corona una carriera lunga e articolata, segnata da incarichi di primo piano all’interno dell’Arma e nelle strutture centrali dello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

