Sicurezza e legalità al centro dell’impegno dell’Arma nel bilancio annuale

Il bilancio annuale del Comando provinciale dei Carabinieri evidenzia l’impegno costante dell’Arma nel garantire sicurezza e legalità sul territorio. Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, vengono presentati i principali risultati raggiunti e le iniziative messe in atto per tutelare i cittadini. Un momento di trasparenza e confronto per condividere gli obiettivi e rafforzare il rapporto con la comunità.

