Sicurezza e legalità al centro dell’impegno dell’Arma nel bilancio annuale

Da reggiotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio annuale del Comando provinciale dei Carabinieri evidenzia l’impegno costante dell’Arma nel garantire sicurezza e legalità sul territorio. Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, vengono presentati i principali risultati raggiunti e le iniziative messe in atto per tutelare i cittadini. Un momento di trasparenza e confronto per condividere gli obiettivi e rafforzare il rapporto con la comunità.

Conferenza stampa di fine anno del Comando provinciale dei carabinieri, un appuntamento ormai tradizionale per fare il punto sull’attività dell’Arma e condividere con la cittadinanza i risultati raggiunti. Nel corso dell’incontro, il generale di Brigata Cesario Totaro ha illustrato alla stampa il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Valmontone. All’Istituto d’Istruzione “Via Gramsci” conferenza dell’Arma su legalità, uso consapevole dei social e dipendenze, con la collaborazione dell’Associazione ACuDiPa

Leggi anche: Valmontone. All’Istituto d’Istruzione “Via Gramsci” conferenza dell’Arma su legalità, uso consapevole dei social e dipendenze, con la collaborazione dell’Associazione ACuDiPa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.