Ufficio postale Arrivano nuovi servizi

Gli uffici postali introducono nuovi servizi per rispondere alle esigenze di un contesto sempre più digitale. Queste novità sono pensate per semplificare le operazioni quotidiane dei cittadini, offrendo soluzioni efficienti e innovative. In particolare, l’obiettivo è facilitare le attività legate all’e-commerce, garantendo un supporto più completo e accessibile a tutti.

Un nuovo servizio pensato per semplificare la vita ai cittadini e rispondere alle esigenze di un'economia sempre più orientata all'e-commerce. Nell' ufficio postale di Bibbiena Stazione è stato installato ed è già operativo un locker automatizzato che consente di spedire e ritirare pacchi in completa autonomia, senza passare dallo sportello. Il dispositivo rientra nel percorso di innovazione dei servizi di Poste Italiane e offre orari di utilizzo più ampi rispetto a quelli tradizionali, permettendo agli utenti di gestire spedizioni e ritiri in modo flessibile e compatibile con i tempi della vita quotidiana.

