Inaugurato il supermercato Lidl di Tavernerio 26 nuovi posti di lavoro per il territorio

Quicomo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato oggi il nuovo supermercato Lidl di Tavernerio, situato in via Provinciale. L’apertura rappresenta un importante investimento nel territorio, creando 26 nuovi posti di lavoro. L’evento segna un passo avanti per lo sviluppo locale, offrendo ai cittadini un punto vendita moderno e più vicino alle loro esigenze quotidiane.

Dopo l’annuncio dell’apertura, è il capitolo occupazione a rendere ancora più significativa la nuova Lidl di Tavernerio, inaugurata oggi in via Provinciale. Con il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Mirko Paulon, sono infatti entrati ufficialmente in squadra 26 nuovi collaboratori. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Leggi anche: Apre il nuovo supermercato Lidl sulla Briantea | un polo commerciale tra Tavernerio e Albese

inaugurato supermercato lidl tavernerioInaugurato il supermercato Lidl di Tavernerio, 26 nuovi posti di lavoro per il territorio - Dopo l’annuncio dell’apertura, è il capitolo occupazione a rendere ancora più significativa la nuova Lidl di Tavernerio, inaugurata oggi in via Provinciale. quicomo.it scrive

inaugurato supermercato lidl tavernerioIn provincia di Como da oggi c’è un nuovo supermercato a consumo di suolo zero e con 26 nuovi posti di lavori - Il taglio del nastro, avvenuto questa mattina alla presenza del Sindaco Mirko Paulon, segna un importante tr ... Scrive comozero.it