Venezuela Meloni sente la leader dell’opposizione Machado | Aperta una nuova pagina di speranza

Il recente incontro tra Meloni e la leader dell’opposizione venezuelana Machado segna un passo importante verso un dialogo costruttivo in Venezuela. L’Unione Europea invita il popolo venezuelano a scegliere liberamente il proprio futuro e richiede la liberazione dei prigionieri politici, inclusi cittadini italiani come Alberto Trentini. Questi sviluppi rappresentano un momento di speranza e possibilità di progresso per il paese.

L'Unione europea ha chiesto che sia il popolo venezuelano a decidere chi dovrà guidare il suo Paese. Allo stesso tempo, Bruxelles ha chiesto la liberazione di tutti i prigionieri politici, compreso l'italiano Alberto Trentini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

