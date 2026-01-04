Venezuela Meloni sente la leader dell’opposizione Machado | Aperta una nuova pagina di speranza

Il recente incontro tra Meloni e la leader dell’opposizione venezuelana Machado segna un passo importante verso un dialogo costruttivo in Venezuela. L’Unione Europea invita il popolo venezuelano a scegliere liberamente il proprio futuro e richiede la liberazione dei prigionieri politici, inclusi cittadini italiani come Alberto Trentini. Questi sviluppi rappresentano un momento di speranza e possibilità di progresso per il paese.

Meloni sente Machado “Uscita di scena di Maduro apre una nuova pagina di speranza” - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle ... iltempo.it

Giorgia Meloni ha definito legittima l’aggressione unilaterale americana contro il Venezuela. Legittimo che un Paese di punto in bianco decida di bombardare un altro paese, di arrestare il suo presidente e la sua famiglia. Ora piazzeranno il classico soldatino - facebook.com facebook

Il parto del Salvini pensiero sul Venezuela. Una presa di distanza da Trump e da Meloni, 36 ore dopo (di A. Raimo) x.com

