Nuoto Sweet Team sbanca al Trofeo Bizantino di Ravenna

Domenica scorsa, al 6° Trofeo Bizantino di Ravenna, la squadra di nuoto Sweet Team di Modena ha conquistato un totale di 26 medaglie, confermando la propria competitività. Per il quarto anno consecutivo, un’atleta della squadra ha registrato la miglior prestazione: Elettra Calanca. L’evento ha rappresentato un momento importante per il team, evidenziando impegno e crescita nel panorama regionale e nazionale.

A Ravenna, domenica scorsa, nel 6° trofeo Bizantino, la squadra modenese della Sweet Team ha sbancato nella vasca di Ravenna e con un bottino di ventisei medaglie, per il quarto anno consecutivo un’atleta della Sweet Team ha stabilito la migliore prestazione: Elettra Calanca si è aggiudicata il premio del 2026 bissando per il secondo anno di seguito la migliore prestazione, un fiore all’occhiello per gli atleti modenesi delle Pergolesi grazie al lavoro dei tecnici presenti alla giornata di gara: Giancarlo Pagliarini, Andrea Pegoraro, Caterina Ranzi, Giorgia Fresta insieme al Presidente Fabrizio Agliolo Gallitto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Trofeo Bizantino, la Nuoto Sub Modena Bruno Loschi fa il pieno di medaglie a Ravenna Leggi anche: Centro Nuoto Colleferro. Oltre 300 bambine e bambini all’ormai tradizionale “Trofeo di Natale” della Scuola Nuoto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nuoto, Sweet Team sbanca al Trofeo Bizantino di Ravenna - La squadra modenese porta a casa un bottino di ventisei medaglie e per il quarto anno consecutivo stabilisce la migliore prestazione con Elettra Calanca ... modenatoday.it

