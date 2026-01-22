Novara | Gli insegnanti devono essere esperti di processi di apprendimento non solo della propria materia

Daniele Novara sottolinea l’importanza di formare insegnanti esperti nei processi di apprendimento, oltre alla conoscenza della materia. In un’intervista al Corriere della Sera, evidenzia come il ruolo degli educatori sia fondamentale nella gestione delle dinamiche sociali in classe, soprattutto in contesti complessi come quelli attuali. La competenza pedagogica rappresenta un elemento chiave per creare ambienti scolastici più sicuri e inclusivi.

La riflessione parte dal riconoscimento che la scuola rappresenta oggi l'unico contesto in cui i ragazzi possono fare autentiche esperienze di socialità. Le competenze pedagogiche dei docenti diventano quindi decisive per prevenire situazioni di conflitto e violenza, ben più dei dispositivi di controllo. Daniele Novara ha sottolineato che la scuola è rimasta l'unico ruolo in cui gli adolescenti vivono esperienze sociali autentiche. Il pedagogista ha risposto affermativamente alla domanda del giornalista, confermando che questo dato impone una responsabilità maggiore agli insegnanti. La classe rappresenta uno spazio di relazione unico nel percorso di crescita dei giovani, dove imparano a confrontarsi con i pari e a gestire le dinamiche di gruppo.

Metal detector a scuola, Novara: «No ai dispostivi polizieschi. I simboli creano immaginario»La proposta del ministro Valditara ha riacceso il dibattito sulle misure di sicurezza. «La scuola è una comunità di apprendimento, non trasformiamola in un centro di recupero»

