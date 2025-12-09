Novara | Tenete lontano i bambini dagli smartphone compromettere l’apprendimento della lettura e della scrittura

Quando Daniele Novara parla della necessità di vietare gli smartphone ai bambini, chiarisce subito che il riferimento non è generico. Il limite, per lui, è chiaro: fino ai 14 anni. La ragione non è ideologica, ma legata a un principio di sviluppo. “Ogni cosa a suo tempo”, scrive nel suo post su Facebook. L’infanzia ha . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it