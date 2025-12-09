Novara | Tenete lontano i bambini dagli smartphone compromettere l’apprendimento della lettura e della scrittura
Quando Daniele Novara parla della necessità di vietare gli smartphone ai bambini, chiarisce subito che il riferimento non è generico. Il limite, per lui, è chiaro: fino ai 14 anni. La ragione non è ideologica, ma legata a un principio di sviluppo. “Ogni cosa a suo tempo”, scrive nel suo post su Facebook. L’infanzia ha . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
TG NOVARA 24 - edizione del giorno 06/12/2025 e delle ore 11 - facebook.com Vai su Facebook