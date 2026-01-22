Non solo Maduro e petrolio | nel mirino di Trump in Venezuela ci sono anche le terre rare dell’Arco Minero dell’Orinoco

Negli ultimi giorni, l’attenzione dell’opinione pubblica si concentra su Venezuela, Maduro, Trump e il petrolio. Tuttavia, oltre alle tensioni sul settore energetico, si sta assistendo a un crescente interesse per le risorse minerarie dell’Arco Minero dell’Orinoco, in particolare le terre rare. Questa dinamica apre nuovi scenari geopolitici e strategici, ampliando il quadro delle relazioni internazionali legate a questa regione ricca di risorse naturali.

Dal 3 gennaio le parole Maduro, Trump, Venezuela e petrolio dominano la stampa nazionale e internazionale. Ma chi, come me, analizza il Venezuela in modo approfondito da anni sa che, sotto la superficie, c’è un’altra questione di cui si è parlato troppo poco. Un “bottino” che fa gola a molti e che completa e rafforza la strategia di Trump, anche in relazione alla Groenlandia e alle “terre rare”. Si tratta dell’ Arco Minero dell’Orinoco, non un semplice progetto estrattivo, ma uno spartiacque politico, ambientale e istituzionale che racconta meglio di qualunque discorso la deriva autoritaria ed estrattivista del Venezuela contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Oro, petrolio e non solo. Quali terre rare ci sono nel povero ricco VenezuelaIl Venezuela è noto per le sue vaste riserve di petrolio, ma il paese possiede anche importanti risorse di terre rare e altri minerali strategici.

