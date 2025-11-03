Sulle terre rare anche l’Europa ci guadagna dall’effetto Trump
Funziona. Non era scontato che Donald Trump riuscisse a portare a casa un risultato che ha del politico e dello strategico al tempo stesso. La Cina allenta la morsa sulle terre rare, all’indomani della tregua siglata con gli Stati Uniti, in occasione dell’incontro tra Trump e Xi Jinping, a margine del Forum Apec in Corea del Sud. Washington, benché impegnata da tempo nel progressivo sganciamento dalle forniture di minerali critici del Dragone, padrone del grosso delle miniere sparse per il globo, non avrebbe ancora potuto permettersi nuovi colli di bottiglia nelle esportazioni di terre rare. La diplomazia, però, ha fatto il suo lavoro. 🔗 Leggi su Formiche.net
