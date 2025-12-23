Oro petrolio e non solo Quali terre rare ci sono nel povero ricco Venezuela

Il Venezuela è noto per le sue vaste riserve di petrolio, ma il paese possiede anche importanti risorse di terre rare e altri minerali strategici. Questi elementi, essenziali per l’industria tecnologica e l’energia rinnovabile, contribuiscono a definire il suo profilo economico e geopolitico. Scoprire le risorse meno conosciute del Venezuela permette di comprendere meglio la sua complessità e il ruolo che può assumere nel mercato globale.

Il Venezuela, chiamato non a caso "povero Paese ricco", ha le riserve petrolifere più grandi del mondo. Si calcola che nel suo suolo – e nel lago della città di Maracaibo, stato Zulia – ci sono circa 300 miliardi di barili di greggio ancora da estrarre, più tutte le zone ancora da esplorare nelle regioni del sud vicino all'Amazzonia. Ma il petrolio non è l'unica risorsa nel suo sottosuolo. Sono anche presenti le cosiddette "terre rare", cioè, 17 metalli presenti nella tavola degli elementi chimici, che vengono utilizzate in molti settori, ad esempio, quello della difesa, l'intelligenza artificiale, i semiconduttori e l'energia pulita.

Il nuovo oro hi-tech sono le terre rare: ecco i materiali più ricercati - Spiegata l’importanza strategica di queste materie prime per lo sviluppo tecnologico ... libero.it

Terre rare, perché dovremo tutti sporcarci le mani - Nonostante avesse definito l’oro una «reliquia barbarica», inadatto dunque a dare stabilità alla moneta (si era nelle fase di abbandono del gold standard), John Maynard Keynes lasciò scritto anche un ... corriere.it

