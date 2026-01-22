Non solo Aeffe settore moda in crisi nera Entriamo in una vera e propria emergenza industriale

La crisi nel settore moda si intensifica, coinvolgendo aziende come Aeffe e causando preoccupazione a livello nazionale. Recenti licenziamenti e difficoltà produttive evidenziano un’emergenza industriale che richiede attenzione e interventi mirati. La situazione nel riminese e in altre aree mostra come l’intero comparto abbia bisogno di strategie per affrontare le sfide attuali e garantire un futuro sostenibile.

Settore moda in crisi, Jamil Sadegholvaad, come presidente di Provincia, e le sindache Foronchi (Cattolica) e Bertuccioli (San Giovanni) chiedono la presenza del governo: "Venite a vedere che sta succedendo" C’è parecchia preoccupazione per la crisi che sta attraverso il settore della moda. Nel riminese tiene banco la vicenda del gruppo Aeffe, che ha proceduto al licenziamento di 221 dipendenti tra le sedi di San Giovanni in Marignano e Milano, ma è in generale tutto il settore a generare forte apprensione: come raccontato da Dossier RiminiToday la crisi ha travolto altre realtà aziendali e si sommano sul solo territorio provinciale un migliaio di lavoratori finiti nel corso degli ultimi mesi in cassa integrazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Non solo Aeffe: la crisi della moda travolge altre aziende riminesi, mille lavoratori in cassa integrazioneNel primo semestre del 2025, il settore moda riminese ha registrato una diminuzione dell’export del 16,8%.

