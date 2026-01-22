Nomine chi è la donna in corsa per Leonardo

A aprile scadrà il mandato del presidente Stefano Pontecorvo, aprendo una fase di nomine importanti per Leonardo. Tra le candidate in corsa, si delineano figure di rilievo che potrebbero assumere ruoli chiave nell'azienda. Questa tornata di nomine rappresenta un momento cruciale per il futuro strategico di Leonardo, con decisioni che potrebbero influenzare l’orientamento e la leadership dell’azienda nei prossimi anni.

Sarà una tornata di nomine pesante quella primaverile. Anche per Leonardo, dove ad aprile scade il mandato del presidente Stefano Pontecorvo. E, com’è naturale, è partita la solita girandola di nomi e relativi incastri. Con una possibile sorpresa. Cossiga jr non dispiacerebbe a Crosetto. Tra i papabili, come riportato dal Fatto Quotidiano, c’è Giuseppe Cossiga, figlio dell’ex presidente della Repubblica. Classe 1963, laureato in Ingegneria aeronautica, Cossiga jr ha dalla sua un cv invidiabile: ex parlamentare di Forza Italia e sottosegretario alla Difesa nel Berlusconi IV, nel 2012 ha aderito a Fratelli d’Italia, suo main sponsor nella corsa alla poltrona. 🔗 Leggi su Lettera43.it

